Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Fleischerei und Bäckerei

Krayenberggemeinde (ots)

In der Nacht zum 06.02.2026 wurde in eine Fleischereifiliale und die angrenzende Bäckereifiliale in der Zufahrtsstraße in Merkers eingebrochen. Hierbei wurde Bargeld entwendet und es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden, welcher derzeit noch nicht beziffert werden kann. Durch die Kriminalpolizei Suhl wurden in der Folge Spuren gesichert. Die Polizeiinspektion Bad Salzungen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich telefonisch unter 03695-5510 mit Angabe des Aktenzeichens 0031962/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

