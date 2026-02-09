LPI-SHL: Auto beschädigt
Suhl (ots)
Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstag, 0:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 09:50 Uhr, einen in der Joseph-Haydn-Straße in Suhl geparkten VW Polo. Ein Rücklicht sowie der linke Außenspiegel wurden zerstört, wodurch ein Sachschaden von etwa 1.300 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
