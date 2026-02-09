LPI-SHL: Auto beschädigt

Vacha (ots) - Am 07.02.2026 gegen 02:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen den Fahrer eines Pkw BMW in der Hersfelder Straße in Vacha. Hierbei ergaben sich bei dem Fahrer Hinweise auf den Konsum von alkoholischen Getränken. Ein sich anschließender freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Daraufhin wurde durch die Beamten die Weiterfahrt unterbunden und mit dem Fahrer eine Blutentnahme im Klinikum Bad Salzungen ...

