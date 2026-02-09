PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beschädigt

Suhl (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstag, 0:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 09:50 Uhr, einen in der Joseph-Haydn-Straße in Suhl geparkten VW Polo. Ein Rücklicht sowie der linke Außenspiegel wurden zerstört, wodurch ein Sachschaden von etwa 1.300 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

