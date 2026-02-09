Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen parkendes Auto gestoßen

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit von Freitag bis Sonntagmittag parkte ein Autofahrer seinen Skoda Octavia in der Reißmannstraße in Zella-Mehlis. Als er zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Unfallschaden im vorderen linken Bereich fest. Vermutlich war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen und hatte die Unfallstelle verlassen ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen.

