POL-DN: Gescheiteter Diebstahl von Karnevalsvorräten - die Polizei sucht Zeugen

Langerwehe (ots)

Noch bevor die Karnevalssaison offiziell eröffnet wurde, wollten sich bislang unbekannte Täter offenbar mit Vorräten für die "tollen Tage" versorgen. In der Nacht zu Dienstag (10.02.2026) versuchte mindestens ein Täter in größerem Stil alkoholische Getränke aus einem Kühlanhänger zu entwenden. Der Anhänger gehört einer Karnevalsgesellschaft und war zu dem Zeitpunkt in der Waldstraße abgestellt.

Um 00:45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, dass eine männliche Person die Ware aus dem Kühlanhänger lud und sich augenscheinlich auf Paletten zurechtstellte. Dem Zeugen erschien das ungewöhnlich und er kontaktierte daraufhin die Polizei. Der Täter flüchtete in der Zwischenzeit in unbekannte Richtung und die Polizisten konnten vor Ort nur noch die zurückgelassene Ware feststellen. Dabei handele es sich um 8 volle Bierfässer, 34 volle Bierkästen, 5 Kisten Schnaps und 21 leere Fässer Bier.

Den Mann konnte wie folgt beschreiben werden:

- Ca. 25 Jahre alt - Sportliche Statur - Dunkel gekleidet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Waldstraße beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

