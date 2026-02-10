PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall zwischen Pedelec-Fahrer und E-Scooter-Fahrer - eine Person leicht verletzt

Linnich (ots)

Am Montagnachmittag (09.02.2026) kam es auf einem Geh- und Fahrradweg an der L253, zwischen Linnich und Kiffelberg, zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 16:40 Uhr befuhr ein 15-Jähriger aus Linnich mit seinem E-Scooter den Fahrradweg aus Fahrtrichtung Kiffelberg in Fahrtrichtung Linnich. Zeitgleich befuhr ein 39-jähriger Mann aus Linnich den Fahrradweg mit seinem Pedelec in die gleiche Richtung. Er beabsichtigte, den Jugendlichen rechtsseitig zu überholen. Beim Überholvorgang kollidierten die beiden Unfallbeteiligten miteinander, weswegen der 15-Jährige zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Einen Rettungswagen benötigte er nicht. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Am E-Scooter sowie an der Kleidung des Jugendlichen entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:45

    POL-DN: Nach Verkehrsunfall verstorben

    Kreuzau (ots) - Am späten Samstagnachmittag (07.02.2026) kam es im Kreuzungsbereich der Dürener Straße / Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Gegen 17:10 Uhr befuhr ein 86-jähriger Mann aus Kreuzau die Dürener Straße aus Richtung Niederau in Fahrtrichtung Drove. Der Mann fuhr nach Angaben mehrerer Zeugen plötzlich Schlangenlinien und kollidierte zunächst mit Leitpfosten auf dem rechtsseitig ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 12:30

    POL-DN: Brand in Einfamilienhaus - eine Person leicht verletzt

    Düren (ots) - Am Freitagabend (06.02.2026) kam es in einem Einfamilienhaus in der Keltenstraße zu einem Brand. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 22:35 Uhr kam es in der Küche des Hauses zu einem Brand. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich um einen Fettbrand, der beim Kochvorgang entstand. Die Feuerwehr führte die Löscharbeiten durch. Eine Bewohnerin verletzte sich durch den Brand und wurde mit ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 12:30

    POL-DN: Räuberischer Diebstahl in Lebensmittelgeschäft

    Düren (ots) - Am Samstag (07.02.2026) entwendete ein 29-jähriger Mann aus Hürtgenwald in einem Supermarkt in der Fritz-Erler-Straße Ware und versuchte danach zu flüchten. Der Täter konnte jedoch von einem Ladendetektiv sowie von zwei Mitarbeitern des Geschäfts festgehalten werden. Gegen 12:00 Uhr verließ der 29-Jährige das Geschäft mit Backwaren und Karotten, ohne diese bezahlt zu haben. Vor dem Geschäft wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren