POL-DN: Verkehrsunfall zwischen Pedelec-Fahrer und E-Scooter-Fahrer - eine Person leicht verletzt

Linnich (ots)

Am Montagnachmittag (09.02.2026) kam es auf einem Geh- und Fahrradweg an der L253, zwischen Linnich und Kiffelberg, zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 16:40 Uhr befuhr ein 15-Jähriger aus Linnich mit seinem E-Scooter den Fahrradweg aus Fahrtrichtung Kiffelberg in Fahrtrichtung Linnich. Zeitgleich befuhr ein 39-jähriger Mann aus Linnich den Fahrradweg mit seinem Pedelec in die gleiche Richtung. Er beabsichtigte, den Jugendlichen rechtsseitig zu überholen. Beim Überholvorgang kollidierten die beiden Unfallbeteiligten miteinander, weswegen der 15-Jährige zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Einen Rettungswagen benötigte er nicht. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Am E-Scooter sowie an der Kleidung des Jugendlichen entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro

