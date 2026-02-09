PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Nach Verkehrsunfall verstorben

Kreuzau (ots)

Am späten Samstagnachmittag (07.02.2026) kam es im Kreuzungsbereich der Dürener Straße / Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw.

Gegen 17:10 Uhr befuhr ein 86-jähriger Mann aus Kreuzau die Dürener Straße aus Richtung Niederau in Fahrtrichtung Drove. Der Mann fuhr nach Angaben mehrerer Zeugen plötzlich Schlangenlinien und kollidierte zunächst mit Leitpfosten auf dem rechtsseitig befindlichen Grünstreifen.

Im Anschluss fuhr er ungebremst in den Pkw eines 39-jährigen Mannes aus Düren, der an der Rotlicht zeigenden Ampel im Kreuzungsbereich Dürener Straße / Bahnhofstraße wartete. Mit in seinem Pkw befand sich ein 9-jähriger Junge aus Düren.

Der Pkw des 39-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm befindlichen Pkw eines 57-jährigen Mannes aus Kreuzau aufgeschoben. Dieser wartete ebenfalls an der Ampel. Im Pkw des 57-Jährigen befand sich ein 5-jähriges Mädchen aus Kreuzau. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen könnte ein medizinischer Notfall des 86-Jährigen ursächlich für den Unfall gewesen sein. Diesbezüglich laufen jedoch noch weitere Ermittlungen des Verkehrskommissariats. Der 86-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Aachen verbracht, wo er jedoch zu einem späteren Zeitpunkt verstarb.

Der 9-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Das 5-jährige Mädchen wurde leicht verletzt. Beide wurden jeweils mit einem Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Der 39-jährige und der 57-jährige Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Neuss wurde zur Unterstützung der Unfallaufnahme sowie weiterer Ermittlungen hinzugezogen. Die Unfallörtlichkeit war für den Zeitraum der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von ca. 33.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Düren
