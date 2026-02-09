PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Räuberischer Diebstahl in Lebensmittelgeschäft

Düren (ots)

Am Samstag (07.02.2026) entwendete ein 29-jähriger Mann aus Hürtgenwald in einem Supermarkt in der Fritz-Erler-Straße Ware und versuchte danach zu flüchten. Der Täter konnte jedoch von einem Ladendetektiv sowie von zwei Mitarbeitern des Geschäfts festgehalten werden.

Gegen 12:00 Uhr verließ der 29-Jährige das Geschäft mit Backwaren und Karotten, ohne diese bezahlt zu haben. Vor dem Geschäft wurde dieser vom Ladendetektiv angesprochen. Der Täter reagierte aggressiv und verletzte den Zeugen, woraufhin es zu einer Rangelei kam. Zwei weitere aufmerksame Zeugen, bei denen es sich um Mitarbeiter des Geschäfts handelte, kamen dem Ladendetektiv zur Hilfe und verbrachten den 29-jährigen Täter in das Büro des Lebensmittelgeschäfts. Die Polizei erschien am Tatort und nahm den Sachverhalt auf. Zwecks weiterer Ermittlungen wurde der 29-Jährige der Polizeiwache zugeführt. Dort stellte sich heraus, dass er zuvor gegenüber den Polizisten falsche Personalien angegeben hatte. Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Der Ladendetektiv wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, benötigte jedoch keinen Rettungswagen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

