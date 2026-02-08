Polizei Düren

POL-DN: Vermisster 75-jähriger Mann aus Eschweiler nach Suchmaßnahmen aufgefunden

Langerwehe (ots)

Ein 75-jähriger Mann aus Eschweiler, der seit Samstagnachmittag (07.02.2026) vermisst wurde, ist am Sonntag (08.02.2026) gegen 14:15 Uhr im Bereich der Wehebachtalsperre aufgefunden worden.

Der Mann hatte gegen 14:30 Uhr die Dechant-Kallen-Straße in Langerwehe verlassen und war anschließend nicht mehr zurückgekehrt. Er war mit einem Hund unterwegs und wollte nach eigenen Angaben in Richtung Laufenburg gehen. Nachdem der Senior nicht zurückkehrte, leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Im Rahmen der Fahndung kam zwischenzeitlich auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Ein Mitarbeiter des Wasserverbands Eifel-Rur entdeckte den Mann schließlich in einem Böschungshang nahe der Wehebachtalsperre. Der 75-Jährige war ansprechbar, wies äußerlich keine schweren Verletzungen auf, war jedoch unterkühlt. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Sein Hund befand sich ebenfalls bei ihm.

Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei allen Einsatzkräften sowie bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die die Suchmaßnahmen unterstützt und Hinweise gegeben haben.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell