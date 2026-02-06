Polizei Düren

POL-DN: Leichtverletzt nach Überschlag mit PKW

Bild-Infos

Download

Linnich (ots)

Eine 18 jährige Linnicherin befuhr am Freitagvormittag mit ihrem Pkw die B57 aus Richtung Linnich in Fahrtrichtung Gereonsweiler. Sie verlor aus uns unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem anliegenden Feld überschlug sie sich mehrmals. Sie zog sich durch den Überschlag leichte Verletzungen zu und der Pkw wurde stark beschädigt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell