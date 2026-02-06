PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Leichtverletzt nach Überschlag mit PKW

Linnich (ots)

Eine 18 jährige Linnicherin befuhr am Freitagvormittag mit ihrem Pkw die B57 aus Richtung Linnich in Fahrtrichtung Gereonsweiler. Sie verlor aus uns unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem anliegenden Feld überschlug sie sich mehrmals. Sie zog sich durch den Überschlag leichte Verletzungen zu und der Pkw wurde stark beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

