Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Langerwehe (ots)

Am Donnerstag (05.02.2026) geriet ein Einfamilienhaus in der Straße "In der Klaus" in das Visier von Einbrechern.

Zwischen 07:50 Uhr und 17:30 Uhr, verschaffte sich mindestens ein Täter gewaltsam Zugang zum Haus. Innen wurden auf der Suche nach Diebesgut diverse Schränke durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Straße "In der Klaus" beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell