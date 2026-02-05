PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Brand auf Waldparkplatz - die Polizei sucht Zeugen

Niederzier (ots)

Am Mittwochabend (04.01.2026) stand auf einem Waldparkplatz der Sophienhöhe in der Prämienstraße ein Pkw in Vollbrand.

Der Nutzer des Fahrzeugs stellte seinen Pkw gegen 19:15 Uhr auf dem Waldparkplatz ab, um mit seinem Hund im Wald spazieren zu gehen. Gegen 19:30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge den brennenden Pkw auf dem Parkplatz und verständigte die Feuerwehr. Diese erschien am Brandort und löschte das Feuer. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 60.000 Euro. Die Ursache des Brandes bleibt Gegenstand der Ermittlungen. Das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Brandortes gemacht haben oder Hinweise zur Brandursache geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Polizei Düren
