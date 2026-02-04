Polizei Düren

POL-DN: Nächtlicher Einbruch in Arztpraxis

Inden (ots)

Bei einem Einbruch in eine Arztpraxis in der Rathausstraße drangen nach ersten Erkenntnissen in der vergangenen Nacht zwei Tatverdächtige gewaltsam in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht zum Mittwoch (04.02.2026) gegen 03:10 Uhr informierte eine Alarmmeldung den Praxisinhaber über einen Einbruchsversuch. Durch den ausgelösten akustischen Alarm ließen die Täter scheinbar zunächst von dem Objekt ab und entfernten sich. Wie eine Kamera in der Praxis festhielt, kehrten die beiden Täter jedoch einige Zeit später zurück und drangen in die Räumlichkeiten ein. Sie durchsuchten die Praxisräume und entfernten sich schließlich in unbekannte Richtung. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist bislang unklar. Die alarmierte Polizei konnte vor Ort nur noch die Spuren der Tat sichern. Die Kriminalpolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

