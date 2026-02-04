PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Nächtlicher Einbruch in Arztpraxis

Inden (ots)

Bei einem Einbruch in eine Arztpraxis in der Rathausstraße drangen nach ersten Erkenntnissen in der vergangenen Nacht zwei Tatverdächtige gewaltsam in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht zum Mittwoch (04.02.2026) gegen 03:10 Uhr informierte eine Alarmmeldung den Praxisinhaber über einen Einbruchsversuch. Durch den ausgelösten akustischen Alarm ließen die Täter scheinbar zunächst von dem Objekt ab und entfernten sich. Wie eine Kamera in der Praxis festhielt, kehrten die beiden Täter jedoch einige Zeit später zurück und drangen in die Räumlichkeiten ein. Sie durchsuchten die Praxisräume und entfernten sich schließlich in unbekannte Richtung. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist bislang unklar. Die alarmierte Polizei konnte vor Ort nur noch die Spuren der Tat sichern. Die Kriminalpolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 09:49

    POL-DN: In Ferienwohnung eingebrochen und verweilt - die Polizei sucht Zeugen

    Heimbach (ots) - Am Dienstag (03.01.2026) meldete ein aufmerksamer Zeuge bei der Leitstelle der Polizei den Einbruch in eine Ferienwohnung in der Hengebachstraße. Im Zeitraum zwischen Samstag (03.01.2026, 12:00 Uhr) und dem gestrigen Dienstag (03.02.2026, 13:00 Uhr) brachen Unbekannte nicht nur in die Ferienwohnung ein, sondern verweilten dem Zustand der Wohnung ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:30

    POL-DN: Betrug durch Missbrauch eines Messenger-Accounts

    Kreis Düren (ots) - Bereits am 28.11.2025 erhielt ein 53-jähriger Mann aus Düren die Nachricht einer ihm bekannten Person. Der vermeintliche Bekannte gab über einen Messenger an, dass er technische Probleme mit seinem Handy habe und dringend die Telefonnummer des 53-Jährigen sowie einen Verifizierungscode benötige. Die Telefonnummer sandte der Dürener dem Kontakt zu und erhielt kurze Zeit später einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren