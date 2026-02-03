PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: "Sorry, sorry. I must go."- Tatverdächtiger nach Verkehrsunfallflucht vorläufig festgenommen

Düren / Jülich (ots)

Am Montag (02.02.2026) wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Josef-Schregel-Straße in Düren informiert.

Eine 32-jährige Frau aus Düren gab an, dass sie bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sei. Aufgrund stockenden Verkehrs habe sie ihr Fahrzeug jedoch verkehrsbedingt anhalten müssen. In diesem Moment sei ihr ein Fahrzeug von hinten aufgefahren. Anschließend habe der Fahrer wild gestikuliert, sei neben ihr zum Stehen gekommen und habe ausschließlich in englischer Sprache mit ihr gesprochen. Dabei habe er geäußert: "Sorry, sorry. I must go." Danach habe sich der Mann unerlaubt vom Unfallort entfernt und sei nach rechts auf die Gutenbergstraße abgefahren.

Die Geschädigte stieg aus ihrem Fahrzeug aus und fertigte noch ein Foto des Kennzeichens an. Zudem konnte sie eine Personenbeschreibung des Fahrers abgeben.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung wurde das beteiligte Fahrzeug - ein Mietwagen - wenig später durch Beamte der Polizeiwache Jülich auf der Weierstraße in Jülich angetroffen. Bei dem 20-jährigen Fahrer aus Albanien wurde ein starker Cannabisgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain.

Der Mann gab an, sich derzeit zu Besuch in Deutschland aufzuhalten und seinen Lebensmittelpunkt in Frankreich zu haben. Einen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt er nicht. Zudem erklärte er, das Bundesgebiet in wenigen Tagen wieder verlassen zu wollen. Aufgrund einer bestehenden Fahndung bestand der Verdacht des illegalen Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland.

Wegen bestehender Fluchtgefahr wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Jülich gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 10:30

    POL-DN: Trunkenheitsfahrten mit Folgen in Düren

    Düren (ots) - Bei Fahrzeugkontrollen am gestrigen Nachmittag (02.02.2026) stellten Beamte der Wache Düren bei zwei Fahrzeugführern im Stadtgebiet Düren mehrere Straftaten fest und leiteten umfängliche Folgemaßnahmen ein. Ein Fahrzeugführer wurde zunächst sogar vorläufig festgenommen. Bei der Kontrolle eines 54-Jährigen Düreners gegen 15:00 Uhr auf der Tivolistraße stellten die Beamten zunächst fest, dass die ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:30

    POL-DN: 14-Jährigen angefahren und geflüchtet - die Polizei sucht Zeugen

    Düren (ots) - Am Montag (02.02.2026) kam es auf der Bonner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Jugendlichen. Der minderjährige Fahrradfahrer wurde dadurch leicht verletzt. Der 14-jährige Junge aus Düren war am Montagmorgen mit seinem Fahrrad von der Binsfelder Straße über die Oststraße in Richtung Bonner Straße unterwegs. Dicht hinter ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:30

    POL-DN: Einbruch auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

    Düren (ots) - Zwischen Freitag (30.01.2026), 14:15 Uhr, und Montag (02.02.2026), 06:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch auf einer Baustelle in der Straße Papiermühle. Unbekannte Täter brachen gewaltsam einen Baucontainer auf und entwendeten daraus unter anderem Stromerzeuger, Wechselakkus sowie Ladegeräte. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei rund 4.700 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren