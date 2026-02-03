Polizei Düren

POL-DN: "Sorry, sorry. I must go."- Tatverdächtiger nach Verkehrsunfallflucht vorläufig festgenommen

Düren / Jülich (ots)

Am Montag (02.02.2026) wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Josef-Schregel-Straße in Düren informiert.

Eine 32-jährige Frau aus Düren gab an, dass sie bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sei. Aufgrund stockenden Verkehrs habe sie ihr Fahrzeug jedoch verkehrsbedingt anhalten müssen. In diesem Moment sei ihr ein Fahrzeug von hinten aufgefahren. Anschließend habe der Fahrer wild gestikuliert, sei neben ihr zum Stehen gekommen und habe ausschließlich in englischer Sprache mit ihr gesprochen. Dabei habe er geäußert: "Sorry, sorry. I must go." Danach habe sich der Mann unerlaubt vom Unfallort entfernt und sei nach rechts auf die Gutenbergstraße abgefahren.

Die Geschädigte stieg aus ihrem Fahrzeug aus und fertigte noch ein Foto des Kennzeichens an. Zudem konnte sie eine Personenbeschreibung des Fahrers abgeben.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung wurde das beteiligte Fahrzeug - ein Mietwagen - wenig später durch Beamte der Polizeiwache Jülich auf der Weierstraße in Jülich angetroffen. Bei dem 20-jährigen Fahrer aus Albanien wurde ein starker Cannabisgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain.

Der Mann gab an, sich derzeit zu Besuch in Deutschland aufzuhalten und seinen Lebensmittelpunkt in Frankreich zu haben. Einen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt er nicht. Zudem erklärte er, das Bundesgebiet in wenigen Tagen wieder verlassen zu wollen. Aufgrund einer bestehenden Fahndung bestand der Verdacht des illegalen Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland.

Wegen bestehender Fluchtgefahr wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Jülich gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

