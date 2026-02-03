PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Einbruch auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Zwischen Freitag (30.01.2026), 14:15 Uhr, und Montag (02.02.2026), 06:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch auf einer Baustelle in der Straße Papiermühle.

Unbekannte Täter brachen gewaltsam einen Baucontainer auf und entwendeten daraus unter anderem Stromerzeuger, Wechselakkus sowie Ladegeräte. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei rund 4.700 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.

Zur besseren Identifizierung von entwendeten Gegenständen empfiehlt die Polizei auch Firmen und Handwerksbetrieben, Wertgegenstandslisten zu führen - nicht nur für hochwertige Maschinen, sondern auch für Werkzeuge und Zubehör. Von besonderer Bedeutung sind dabei Individual- bzw. Seriennummern, da diese eine eindeutige Zuordnung der Gegenstände ermöglichen und die Chancen einer Wiedererlangung deutlich erhöhen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

