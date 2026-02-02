Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger - 23-Jähriger leicht verletzt

Düren (ots)

Am Sonntag (01.02.2026) kam es gegen 16:15 Uhr an der Einmündung Euskirchener Straße / Am Adenauerpark zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.

Ein 23-jähriger Dürener überquerte aus Richtung Am Adenauerpark kommend die Fahrbahn, obwohl die Lichtzeichenanlage für Fußgänger Rot zeigte. Zeitgleich befuhr ein 73-jähriger Dürener mit seinem Pkw die Euskirchener Straße und musste abbremsen, um den Fußgänger passieren zu lassen. Der Pkw-Fahrer machte im Anschluss durch Hupen auf sich aufmerksam.

In der Folge schlug der Fußgänger zweimal mit der Faust auf die Motorhaube des zu diesem Zeitpunkt stehenden Fahrzeugs. Anschließend fuhr der Pkw an und touchierte dabei das Bein des Fußgängers. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstanden durch den Verkehrsunfall keine Schäden. Allerdings wurden durch die Schläge des Fußgängers zwei Dellen in der Motorhaube verursacht. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell