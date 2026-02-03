Polizei Düren

POL-DN: 14-Jährigen angefahren und geflüchtet - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Montag (02.02.2026) kam es auf der Bonner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Jugendlichen. Der minderjährige Fahrradfahrer wurde dadurch leicht verletzt.

Der 14-jährige Junge aus Düren war am Montagmorgen mit seinem Fahrrad von der Binsfelder Straße über die Oststraße in Richtung Bonner Straße unterwegs. Dicht hinter ihm fuhr nach Angaben des Jungen längere Zeit der Pkw-Fahrer eines schwarzen Mercedes, der ihn teilweise durch seine Fahrweise auf den Gehweg drängte.

Gegen 07:50 Uhr touchierte der unbekannte Fahrzeugführer mit seiner Pkw-Front den Hinterreifen des Fahrrads, wodurch der 14-Jährige stürzte. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter in Richtung Stürtzstraße, ohne sich um den Jugendlichen zu kümmern. Der 14-Jährige zog sich durch das Sturzgeschehen leichte Verletzungen zu und wurde im Krankenhaus medizinisch versorgt. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich beim zuständigen Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-5214 zu melden. Außerhalb der Bürozeiten ist die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-0 erreichbar.

