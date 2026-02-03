PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Betrug durch Missbrauch eines Messenger-Accounts

Kreis Düren (ots)

Bereits am 28.11.2025 erhielt ein 53-jähriger Mann aus Düren die Nachricht einer ihm bekannten Person. Der vermeintliche Bekannte gab über einen Messenger an, dass er technische Probleme mit seinem Handy habe und dringend die Telefonnummer des 53-Jährigen sowie einen Verifizierungscode benötige. Die Telefonnummer sandte der Dürener dem Kontakt zu und erhielt kurze Zeit später einen Verifizierungscode auf sein Handy, den er daraufhin ebenfalls über den Messenger übersandte.

Danach bekam der 53-Jährige eine SMS-Benachrichtigung über die Abbuchung eines Zahlungsdienstes zugunsten eines Online-Anbieters. Da der Mann davon ausging, dass der Bekannte den Betrag begleichen würde, schöpfte er zunächst keinen Verdacht. Erst später stellte sich heraus, dass der Account des vermeintlichen Bekannten von Betrügern gehackt und unbefugt genutzt wurde.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Täter den übermittelten Verifizierungscode nutzten, um kostenpflichtige Dienste über die Mobilfunknummer des 53-Jährigen zu bestellen. Dabei wurde der Zahlungsbetrag nach der Verifizierung über den Mobilfunkvertrag des Düreners beglichen.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Verifizierungscodes, TANs oder ähnliche Sicherheitsdaten an Dritte weiterzugeben - auch dann nicht, wenn die Anfrage scheinbar von bekannten Kontakten stammt. Im Zweifel sollte stets eine telefonische Rückfrage erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 10:30

    POL-DN: Trunkenheitsfahrten mit Folgen in Düren

    Düren (ots) - Bei Fahrzeugkontrollen am gestrigen Nachmittag (02.02.2026) stellten Beamte der Wache Düren bei zwei Fahrzeugführern im Stadtgebiet Düren mehrere Straftaten fest und leiteten umfängliche Folgemaßnahmen ein. Ein Fahrzeugführer wurde zunächst sogar vorläufig festgenommen. Bei der Kontrolle eines 54-Jährigen Düreners gegen 15:00 Uhr auf der Tivolistraße stellten die Beamten zunächst fest, dass die ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:30

    POL-DN: 14-Jährigen angefahren und geflüchtet - die Polizei sucht Zeugen

    Düren (ots) - Am Montag (02.02.2026) kam es auf der Bonner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Jugendlichen. Der minderjährige Fahrradfahrer wurde dadurch leicht verletzt. Der 14-jährige Junge aus Düren war am Montagmorgen mit seinem Fahrrad von der Binsfelder Straße über die Oststraße in Richtung Bonner Straße unterwegs. Dicht hinter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren