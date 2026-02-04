Polizei Düren

POL-DN: In Ferienwohnung eingebrochen und verweilt - die Polizei sucht Zeugen

Heimbach (ots)

Am Dienstag (03.01.2026) meldete ein aufmerksamer Zeuge bei der Leitstelle der Polizei den Einbruch in eine Ferienwohnung in der Hengebachstraße.

Im Zeitraum zwischen Samstag (03.01.2026, 12:00 Uhr) und dem gestrigen Dienstag (03.02.2026, 13:00 Uhr) brachen Unbekannte nicht nur in die Ferienwohnung ein, sondern verweilten dem Zustand der Wohnung zufolge dort auch augenscheinlich über einen längeren Zeitraum. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus. Innen befanden sich neben Essens-, Verpackungs- und Zigarettenresten auch gefüllte Müllsäcke und im Bett wurde augenscheinlich geschlafen. Der oder die Täter beschädigten diverse Möbel. Als Diebesgut nahmen sie nach bisherigen Erkenntnissen einen Fernseher mit. Über die entstandene Schadenssumme konnten bisher noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatörtlichkeit gemacht haben oder Hinweise zu dem/den Tätern geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell