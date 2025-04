Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250410 - 0384 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Erneute Großkontrolle im Frankfurter Bahnhofsviertel

Frankfurt (ots)

(hol) Mehr als 160 kontrollierte Personen, 24 Strafverfahren und die Sicherstellung von drei Messern, dazu die Vollstreckung eines Haftbefehls und vier Festnahmen mit dem Ziel der richterlichen Vorführung - das ist die Bilanz der gestern durch die Frankfurter Polizei mit Unterstützung des Hessischen Präsidiums mit mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten erneut durchgeführte Großkontrolle im Bahnhofsgebiet.

Im Fokus stand neben der allgemeinen Kriminalitätsbekämpfung die Überprüfung und Kontrolle von Örtlichkeiten, an denen sich insbesondere Straßendealer aufhalten. Ein Schwerpunkt bildete dabei erneut das "Kaisertor" sowie der Bereich auf dem Gehweg der Straße "Am Hauptbahnhof" zwischen "Münchener Straße" und "Taunusstraße". Hier fanden die Beamten bei vielen der dort angetroffenen Männern Cannabisprodukte im gesetzlich erlaubten Rahmen, bei einem jedoch knapp 50 Gramm der Droge, was in einem Strafverfahren nach dem KCanG und der Sicherstellung des Stoffes mündete. Darüber hinaus trafen die Beamten eine Person an, gegen die eine aktuelle Aufenhaltsverbotsverfügung vorliegt. Die Konsequenz war eine richterlich angeordnete Ingewahrsamnahme bis zum heutigen Morgen.

Einer der beiden Schutzmänner vor Ort für das Bahnhofsviertel, PHK Markus Gerhardt, war ebenfalls mit von der Partie. Daraus resultierten Kontrollen der Örtlichkeiten "Kaiser-/Elbestraße" und "Nidda- / Ludwigstraße", da für diese Bereiche aktuelle Beschwerden vorliegen.

Bei der Überprüfung eines Mannes in einer Spielothek fanden die Beamten ein Einhandmesser, im Bereich "Am Hauptbahnhof" bei einem weiteren Mann ein Wurfmesser. Die Polizei zog beide Waffen ein und fertigten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ein weiteres Messer zogen die Beamten wegen Verstoßes gegen die Waffenverbotszone ein.

Die Maßnahmen sind Teil der hessischen "Innenstadtoffensive gegen Kriminalität". Die Signalwirkung der Großkontrollen sowie der gezielten Festnahmeaktionen gegen Dealer ist eindeutig: Die Frankfurter Polizei nimmt die Situation im Bahnhofviertel weiterhin sehr ernst und reagiert auf aktuelle Entwicklungen und Beschwerdelagen, mit dem klaren Ziel, dieses Gebiet für Straftäter im Allgemeinen und Drogendealer im Besonderen so unattraktiv wie möglich zu machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell