Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt missachtet - eine Person leicht verletzt

Jülich (ots)

Am Dienstag (03.02.2026) kam es im Kreuzungsbereich An der Vogelstange / An der Lünette zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 18:00 Uhr befuhr eine 90-jährige Pkw-Fahrerin aus Jülich die Straße "An der Vogelstange" in Fahrtrichtung Große Rurstraße. Zeitgleich befuhr ein 20-jähriger Mann aus Jülich mit seinem Pkw die Straße "An der Lünette" und beabsichtigte, nach rechts in "An der Vogelstange" einzubiegen. Der Mann war vorfahrtsberechtigt. Die 90-Jährige missachtete jedoch die Vorfahrt und es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 20-jährige Mann aus Jülich leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 90-jährige Frau aus Jülich blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 27.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

