Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Wohnmobil - Farbschmierereien

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Wohnmobil

Bad Hersfeld. Im Seilerweg versuchten Unbekannte am Freitag (23.01.), zwischen 12 Uhr und 19.20 Uhr, in ein Wohnmobil einzubrechen. Das Fahrzeug, an dem rund 2.000 Euro Sachschaden entstand, war auf einem Wohnmobilstellplatz abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien

Bad Hersfeld. Sonntag (25.01.), gegen 15.40 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte den Gehweg in der Breslauer Straße mit einem Hakenkreuz beschmiert hatten. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell