POL-DN: Verkehrsunfall auf der L264 - Fahrer während der Fahrt bewusstlos

Vettweiß (ots)

Am Mittwochmittag (04.02.2026) kam es gegen 13:20 Uhr auf der L264 zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher wurde während der Fahrt bewusstlos.

Ein 67-Jähriger aus Würselen befuhr mit seinem Pkw die L264 aus Richtung Kelz kommend in Fahrtrichtung Frauwüllesheim. Während der Fahrt verlor er aus bislang ungeklärter Ursache das Bewusstsein und fuhr auf den Lkw eines 50-jährigen Bonners auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw abgewiesen, überquerte die Gegenfahrbahn und geriet in den linksseitigen Grünstreifen. Dort touchierte das Fahrzeug zunächst einen Mast, anschließend einen Leitpfosten sowie einen weiteren Mast, bevor der Pkw schließlich in einem angrenzenden Feld zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand. Der Führerschein des 67-Jährigen wurde sichergestellt. Das Führen erlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge wurde ihm bis auf Weiteres untersagt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 31.100 Euro geschätzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

