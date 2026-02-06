Polizei Düren

POL-DN: Falsche Pflegekraft bestiehlt Senior - Polizei sucht Zeugen und warnt

Düren (ots)

Am Donnerstag verschaffte sich eine bislang unbekannte Frau unter dem Vorwand, eine Pflegekraft zu sein, Zugang zur Wohnung eines Seniors in der Senefelderstraße. Die Täterin entwendete Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Der Dürener gab an, durch eine wechselnde Tagespflege betreut zu werden. Gegen 15:45 Uhr klingelte es an seiner Wohnungstür. Nachdem sich eine Frau als Pflegerin ausgegeben hatte, öffnete er die Tür und ließ sie in die Wohnung. Einen Namen oder eine zugehörige Institution nannte sie nicht. In der Wohnung lenkte die Frau den Senior unter verschiedenen Vorwänden ab. Nach kurzer Zeit wurde der Mann misstrauisch. Die Frau verließ daraufhin zügig die Wohnung. Im Anschluss stellte der Geschädigte fest, dass eine Geldkassette geöffnet worden war. Daraus fehlte Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:

- etwa 30 bis 35 Jahre alt - etwa 165 bis 170 Zentimeter groß - dunkelblonde, mittellange Haare - sprach fließend Deutsch - weiße Hose (typische Pflegekleidung) - grüne Fleecejacke - weiße medizinische Handschuhe

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen in der Senefelderstraße gemacht haben oder Hinweise zu der beschriebenen Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin: Pflegekräfte und Dienstleister kündigen ihre Besuche in der Regel vorher an und können sich ausweisen. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung und öffnen Sie die Tür nur mit der gebotenen Vorsicht. Im Zweifel sollten Angehörige, Nachbarn oder der zuständige Pflegedienst kontaktiert werden. Bei verdächtigen Situationen empfiehlt die Polizei, umgehend den Notruf 110 zu wählen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell