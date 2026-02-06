PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall in Einmündung - eine Person verletzt

Vettweiß (ots)

Am Donnerstag (05.02.2026) kam es im Einmündungsbereich L33 / K28 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 17:20 Uhr befuhr eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Nörvenich die K28 aus Fahrtrichtung Vettweiß. Sie beabsichtigte, im Einmündungsbereich nach links auf die L33 abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Simmerath die L33 aus Richtung Froitzheim in Richtung Nörvenich. Die 39-Jährige übersah bei ihrem Abbiegevorgang die 55-Jährige und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau aus Simmerath leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 39-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

