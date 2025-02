Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagmittag, den 08.02.2025, um 17:59 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter den Geldbeutel aus dem Rucksack der 57-jährigen Geschädigten. Die Geschädigte kaufte zuvor in einem Bekleidungsgeschäft in der Ludwigstraße in Ludwigshafen am Rhein ein und nutzte ihren Geldbeutel zum Bezahlen. Kurz darauf bemerkte sie, dass der Geldbeutel nicht mehr in ihrem Rucksack war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 160 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

