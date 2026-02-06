Polizei Düren

POL-DN: Kupferdiebe auf frischer Tat ertappt - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Düren (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag nahmen Beamte der Polizei Düren zwei Kupferdiebe auf frischer Tat fest.

Gegen 23:15 Uhr ging bei der Leitstelle ein Hinweis eines aufmerksamen Zeugen ein. Dieser hatte beobachtet, wie zwei Personen auf das Garagendach eines Einfamilienhauses in der Flurstraße geklettert waren. Als die Personen den Zeugen bemerkten, entfernten sie sich. Der Hinweisgeber beschrieb zwei dunkel gekleidete Männer. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Einsatzkräfte auf der Flurstraße zwei Personen an, die auf die Beschreibung passten. Es handelte sich um einen 23-Jährigen und einen 18-Jährigen, beide ohne festen Wohnsitz. Die beiden führten jeweils ein Kupferrohr mit sich. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

