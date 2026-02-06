PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Mit dem Kleinkraftrad gestürzt

Düren (ots)

Am 06.02.2026 gegen Mittag befuhr eine 57-jährige Frau aus Kerpen mit ihrem Kleinkraftrad die Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Dürener Nordstadt. In Höhe der Brändströmstraße kam sie ohne Fremdeinwirkung zu Fall.

Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Eisenbahnstraße im Bereich zwischen der Schoellerstraße und der Fritz-Erler-Straße kurzfristig gesperrt.

Der entstandene Sachschaden am Kleinkraftrad wird auf etwa 200 Euro geschätzt..

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

