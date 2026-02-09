Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach zwei Verkehrsunfallfluchten gesucht

Düren (ots)

Am Freitag (06.02.2026) kam es morgens zu einem Unfall in der Monschauer Straße und mittags zu einem weiteren Unfall in der Oberstraße, bei denen jeweils Fahrradfahrer leichte Verletzungen davontrugen. Bei beiden Verkehrsunfällen sind die Unfallverursacher flüchtig. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Freitagmorgen befuhr ein 22-jähriger Mann aus Düren mit seinem Pedelec die Monschauer Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung zur Kapellenstraße fuhr nach Angaben des Pedelec-Fahrers gegen 07:15 Uhr eine helle Mercedes S-Klasse in die Monschauer Straße ein und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer. Der 22-Jährige stürzte und wurde dadurch leicht verletzt, er benötigte aber keinen Rettungswagen. Als Kennzeichenfragment konnte noch "DN-T" abgelesen werden. Der oder die unbekannte Pkw-Fahrer/-in fuhr nach dem Unfall weiter in Richtung Innenstadt. Am Pedelec des Düreners entstand ein Sachschaden von 20 Euro.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden ereignete sich am Freitagmittag. Gegen 12:15 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau aus Düren mit ihrem Fahrrad die Oberstraße aus Richtung Stürtzstraße in Richtung Marktplatz. Links neben ihr befuhr eine Pkw-Fahrerin die Oberstraße in die gleiche Richtung. Diese beabsichtigte augenscheinlich, als sie sich auf Höhe der 46-Jährigen befand, rechts in einer Parkbucht zu parken. Nach Angaben der Fahrradfahrerin lenkte die Pkw-Fahrerin dazu nach rechts und touchierte das Bein der 46-Jährigen. Sie stürzte nicht, wurde aber durch den Zusammenstoß mit ihrem Bein leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin hielt kurzzeitig an und entschuldigte sich über das geöffnete Fenster, setzte ihre Fahrt dann aber fort. Das Kennzeichen hatte nach Angaben der Fahrradfahrerin die Stätdekennung "DN" und es handelte sich um einen kleinen weißen Pkw. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine weitere Person. Die Fahrerin des Pkw wird die folgt beschrieben:

- Ca. 160-165 cm groß - 50-60 Jahre alt - Blonde, kurze Haare - Korpulente Figur.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Unfällen oder zu den Fahrzeugführern/-innen machen können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

