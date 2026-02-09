PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Brand in Einfamilienhaus - eine Person leicht verletzt

Düren (ots)

Am Freitagabend (06.02.2026) kam es in einem Einfamilienhaus in der Keltenstraße zu einem Brand. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 22:35 Uhr kam es in der Küche des Hauses zu einem Brand. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich um einen Fettbrand, der beim Kochvorgang entstand. Die Feuerwehr führte die Löscharbeiten durch. Eine Bewohnerin verletzte sich durch den Brand und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Einfamilienhaus war unmittelbar nach dem Brand nicht mehr bewohnbar, weswegen zwei weitere Bewohner anderweitig untergebracht werden mussten. Durch die Polizei wurde der Brandort beschlagnahmt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von ca. 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

