Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brand einer Mülltonne

Völklingen (ots)

Am Samstag, 07.06.2025, wurde in der Zeit von ca. 14:00 - 15:04 Uhr eine Papiermülltonne, die im Vorgarten eines Anwesens in der Losheimer Straße in Völklingen stand, von einem bislang unbekannten Täter auf unbekannte Art und Weise entzündet. Anwohner und Besucher des nahe gelegenen Sportplatzes nehmen die Rauchentwicklung wahr. Diese greifen schnell ein und ziehen die Mülltonne, die am Haus stand, vom Grundstück. So konnte glücklicherweise ein Übergreifen des Feuers auf das Anwesen verhindert werden. Die Mülltonne wurde durch den Brand zerstört.

Die Ermittlungen laufen bislang gegen Unbekannt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Losheimer Straße machten, werden gebeten sich mit der Polizei Völklingen unter 06898/2020 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell