Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - mehrere Einsätze am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Grundschöttel wurden am Freitag, den 06.02.26, um 16:03 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Wohneinrichtung in der Straße "Am Böllberg" alarmiert. Nach einer kurzen Erkundung konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatte. Der Einsatz wurde daraufhin nach 30 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Esborn wurde am Samstag, den 07.02.26, um 09:10 Uhr zu einer Ölspur in der Bahnhofstraße alarmiert. Dort gab es eine deutlich sichtbare Verunreinigung. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurden Warnschilder aufgestellt, und die Einsatzstelle wurde anschließend zur Beseitigung der Verunreinigung an den Stadtbetrieb übergeben. Der Einsatz konnte nach 60 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden um 11:54 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Gewerbebetrieb in der Höltkenstraße alarmiert. Eine erste schnelle Erkundung ergab, dass ein Rauchmelder aufgrund von Wasserdampf ausgelöst hatte. Die Einsatzstelle wurde einem Verantwortlichen übergeben, und der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.

Eine weitere Ölspur wurde um 12:39 Uhr aus dem Amselweg gemeldet. Auch hier wurde der Bereich durch die Löscheinheit Esborn kontrolliert. Dabei konnte eine verunreinigte Fläche von rund fünf Quadratmetern festgestellt werden. Durch den ebenfalls alarmierten Stadtbetrieb wurde ein Warnschild aufgestellt, und der Einsatz konnte nach 15 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell