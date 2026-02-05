Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter (Ruhr) - Brandmeldealarm am Vormittag

Wetter (Ruhr) (ots)

Am heutigen Vormittag wurden um 11:33 Uhr die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein, Wengern sowie der Tagesdienst zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Altenhofer Weg alarmiert. Die Einsatzkräfte erkundeten umgehend nach Eintreffen den Bereich, in dem ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Hierbei wurde festgestellt, dass die Auslösung durch Handwerksarbeiten erfolgt war und kein Schadenfeuer vorlag. Die Anlage wurde im Anschluss zurückgestellt und die Einsatzstelle an einen Betriebsverantwortlichen übergeben. Die Kräfte konnten somit nach bereits nach 35 Minuten an die Standorte zurückkehren.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell