Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter (Ruhr) - Löscheinheit Esborn rückte am Samstag zu zwei Einsätzen aus

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde am Samstag um 10:13 Uhr zu einer Ölspur auf der Grundschötteler-Str. alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle bis zum Eintreffen des Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) und im Anschluss auch für dessen Arbeiten. Die Kräfte konnten abschließend nach ca. 30 Minuten wieder an den Standort zurückkehren.

Ein erneuter Alarm zu einer Ölspur erreichte die Kräfte der Esborner Löscheinheit dann um 12:55 Uhr. Diesmal ging es für die ehrenamtlichen Kräfte zur Osterfeldstr., wo sich ein Kraftstofffleck jedoch nur im Bereich einer Bushaltestelle befand. Die Kräfte sicherten auch diese Einsatzstelle bis zum Eintreffen des Stadtbetrieb Wetter (Ruhr). Auf einen weiteren Hinweis hin kontrollierten die Kräfte dann auch noch den Bereich der Bushaltestellen am Bahnhof Wetter (Ruhr). Auch dort konnte eine Verschmutzung festgestellt werden und wurde durch entsprechende Warnschilder gesichert sowie der Stadtbetrieb hierüber informiert. Einsatzende konnte hier ebenfalls nach ca. 30 Minuten gemeldet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell