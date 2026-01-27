PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - 2 weitere Einsätze am Montag

Wetter (Ruhr) (ots)

Um 16:37 Uhr wurde die Löscheinheit Esborn zu einer Ölspur in die Heinrich-Fischer-Str. alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle bis zum Eintreffen des Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) und übergaben die Einsatzstelle abschließend an diesen. Die Kräfte konnten somit bereits nach ca. 20 Minuten wieder an den Standort zurückkehren.

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurde um 18:29 Uhr die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel in die Schulstr. alarmiert. Die Kräfte brachten die Drehleiter in Stellung und unterstützten dann den schonenden Transport des Patienten aus dem Gebäude zum bereitstehenden Rettungswagen. Diesen Einsatz konnten die ehrenamtlichen Kräfte dann nach 50 Minuten beenden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Pressestelle
André Kalthoff
Mobil: 0176-11632064
E-Mail: andre.kalthoff@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

