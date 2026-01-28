Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Ausgelöste Brandmeldeanlage in der Nacht

Wetter (Ruhr) (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurden um 01:09 Uhr die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb am Altenhofer Weg alarmiert. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der betroffene Bereich umgehend erkundet. Hierbei konnte eine ausgelöste Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage festgestellt werden und Mitarbeiter gaben an, dass kurz zuvor Brandgeruch wahrnehmbar gewesen sei. Nachdem durch einen vorgehenden Trupp kein Brandereignis festgestellt werden konnte, wurde die Löschanlage abgeschaltet und der Bereich anschließend ausgiebig kontrolliert. Auch bei dieser Kontrolle konnte kein Schadenereignis festgestellt werden. Die Anlage wurde abschließend zurückgesetzt und die Einsatzstelle an den Werkleiter übergeben. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten nach ca. 1,5 Stunden den Einsatz beenden.

