Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Präventive Kontrollen im Dienstgebiet der PI Mainz 2

Mainz (ots)

Am Freitagabend, 12.12.2025, führten Beamte der Polizeiinspektion Mainz 2 gemeinsam mit dem Zoll und dem Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Mainz präventive Kontrollen in der Mainzer Neustadt und in Mainz-Gonsenheim durch.

In der Parkanlage der Kaiserstraße und den angrenzenden Nebenstraßen wurden zahlreiche Personen kontrolliert und anlassbezogene Maßnahmen, etwa zur Einhaltung des Jugendschutzes, getroffen.

Neben den Personenkontrollen und der Präsenz im öffentlichen Raum wurden zudem mehrere Kioske kontrolliert. Hierbei konnten neben nicht zugelassenen E-Zigaretten auch gefälschtes Parfum fest- und sichergestellt werden.

Die regelmäßigen Kontrollen sind ein fester Bestandteil der präventivpolizeilichen Präsenz im Stadtgebiet.

Polizeidirektion Mainz
pimainz2@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

