PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und PKW mit einer leicht verletzten Person

Mainz (ots)

Am Dienstag Mittag, den 09.12.2025, gegen 12 Uhr ereignete sich an dem Straßenbahnübergang in der Koblenzer Straße, 55128 Mainz ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW. Auf Grund einer roten Lichtzeichenanlage für den Kreuzungsbereich hinter dem Übergang, ist es zu einem Rückstau gekommen. Der PKW fuhr auf der Rechtsabbieger-Spur an dem Rückstau vorbei, um nach dem Übergang nach rechts abzubiegen. Beim Überqueren der Straßenbahnschienen missachtete die PKW-Fahrerin die mittlerweile rotleuchtende Lichtzeichenanlage des Straßenbahnübergangs. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen der anfahrenden von links kommenden Straßenbahn und dem PKW. Die PKW-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in eine Mainzer Klinik verbracht. Für die Einsatzmaßnahmen musste die Koblenzer Straße für circa eine Stunde gesperrt werden. Bei diesem Verkehrsunfall war neben dem Rettungsdienst und der Mainzer Polizei auch die Mainzer Feuerwehr beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 3: pimainz3@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mainz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 11:26

    POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit Flucht in der Mainzer Oberstadt

    Mainz-Oberstadt (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 07.00 Uhr wurde durch die Polizei im Bereich der Straße Am Römerlager in Mainz eine stark beschädigte Straßenlaterne festgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein unbekanntes Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte dort im Grünstreifen mit einer Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich das unbekannte Fahrzeug unerlaubt von ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 03:39

    POL-PDMZ: Diebstahl von Monopoly Aktionsbechern

    Mainz (ots) - Am Freitag, den 05.12.2025 gegen 19:30 Uhr, ereignet sich im Mc Donalds Schnellrestaurant in Mainz-Bretzenheim ein Diebstahl von einigen Monopoly Aktionsbechern. Die bislang unbekannten männlichen Jugendlichen nutzen offensichtlich einen kurzen unbeobachteten Moment, gehen hinter den Verkaufstresen und nehmen eine ganze Reihe der Aktionsbecher an sich. Obwohl die vierköpfige Personengruppe zunächst ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 21:38

    POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Fußgängerin und Fahrradfahrer

    Mainz (ots) - Am Dienstag, dem 02.12.2025, kommt es gegen 18:45 Uhr auf der Saarstraße in Höhe des Hauptfriedhofs zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 25-jährigen Fußgängerin und einem 56-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer fährt auf dem gemeinsamen Rad- und Gehweg stadteinwärts die Saarstraße entlang, die Fußgängerin geht stadtauswärts. Aufgrund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren