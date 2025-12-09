Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und PKW mit einer leicht verletzten Person

Mainz (ots)

Am Dienstag Mittag, den 09.12.2025, gegen 12 Uhr ereignete sich an dem Straßenbahnübergang in der Koblenzer Straße, 55128 Mainz ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW. Auf Grund einer roten Lichtzeichenanlage für den Kreuzungsbereich hinter dem Übergang, ist es zu einem Rückstau gekommen. Der PKW fuhr auf der Rechtsabbieger-Spur an dem Rückstau vorbei, um nach dem Übergang nach rechts abzubiegen. Beim Überqueren der Straßenbahnschienen missachtete die PKW-Fahrerin die mittlerweile rotleuchtende Lichtzeichenanlage des Straßenbahnübergangs. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen der anfahrenden von links kommenden Straßenbahn und dem PKW. Die PKW-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in eine Mainzer Klinik verbracht. Für die Einsatzmaßnahmen musste die Koblenzer Straße für circa eine Stunde gesperrt werden. Bei diesem Verkehrsunfall war neben dem Rettungsdienst und der Mainzer Polizei auch die Mainzer Feuerwehr beteiligt.

