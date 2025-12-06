Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit Flucht in der Mainzer Oberstadt

Mainz-Oberstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 07.00 Uhr wurde durch die Polizei im Bereich der Straße Am Römerlager in Mainz eine stark beschädigte Straßenlaterne festgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein unbekanntes Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte dort im Grünstreifen mit einer Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich das unbekannte Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Die Laterne wurde durch den Aufprall stark beschädigt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zu einem entsprechend beschädigten Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Telefonnummer 06131 65-34150 zu melden.

