Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Fußgängerin und Fahrradfahrer

Mainz (ots)

Am Dienstag, dem 02.12.2025, kommt es gegen 18:45 Uhr auf der Saarstraße in Höhe des Hauptfriedhofs zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 25-jährigen Fußgängerin und einem 56-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer fährt auf dem gemeinsamen Rad- und Gehweg stadteinwärts die Saarstraße entlang, die Fußgängerin geht stadtauswärts. Aufgrund eines Hindernisses, welchem die Passantin ausweichen muss, kommt es zu einer frontalen Kollision beider. Der Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich. Er wird zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fußgängerin wird ebenfalls verletzt und begibt sich eigenständig in ein Krankenhaus. Aufgrund der Unfallaufnahme kommt es auf den parallel verlaufenden Straßenbahnschienen für ca. 45 Minuten zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

