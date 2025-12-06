Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Diebstahl von Monopoly Aktionsbechern

Mainz (ots)

Am Freitag, den 05.12.2025 gegen 19:30 Uhr, ereignet sich im Mc Donalds Schnellrestaurant in Mainz-Bretzenheim ein Diebstahl von einigen Monopoly Aktionsbechern. Die bislang unbekannten männlichen Jugendlichen nutzen offensichtlich einen kurzen unbeobachteten Moment, gehen hinter den Verkaufstresen und nehmen eine ganze Reihe der Aktionsbecher an sich. Obwohl die vierköpfige Personengruppe zunächst unbemerkt fliehen konnte, ist der Diebstahl schnell aufgefallen und darüber hinaus auch videografiert worden. Die Ermittlungen zur Ergreifung der Tatverdächtigen laufen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/6534350 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell