FW-EN: Wetter - Unterstützung für den Rettungsdienst
Wetter (Ruhr) (ots)
Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Sonntag, den 01.02.2026, um 17:18 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Kaiserstraße alarmiert. Dort benötigte die Besatzung des Rettungswagens Unterstützung beim Transport der Person zum bereitstehenden Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt, und der Einsatz konnte nach 50 Minuten beendet werden.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de
Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell