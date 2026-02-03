Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Montagabend

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Wengern wurde am Montag, den 02.02.2026, um 20:49 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür im Mühlenweg alarmiert. Durch die Einsatzkräfte konnte die Tür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet und die Person an den Rettungswagen sowie den Notarzt übergeben werden. Die Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach 60 Minuten beenden.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde um 23:09 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Heilkenstraße alarmiert. Dort benötigte die Besatzung eines Rettungswagens sowie der Notarzt Unterstützung beim schonenden Transport der Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt, und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

