Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Jahresdienstbesprechung der Jugendfeuerwehr im Gerätehaus Alt-Wetter

Bild-Infos

Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Jugendfeuerwehr Wetter (Ruhr) führte am heutigen Samstag ihre Jahresdienstbesprechung im Gerätehaus Alt-Wetter durch. Neben den Mitgliedern und Betreuern der Jugendfeuerwehr nahmen auch Vertreter der Löscheinheiten der Feuerwehr Wetter (Ruhr) sowie die Leitung der Feuerwehr an der Veranstaltung teil.

Im Rahmen der Besprechung konnten zudem vier Kinder gemeinsam mit ihren Eltern begrüßt werden, für die ein besonderer Anlass anstand: Sie wurden im Verlauf der Veranstaltung offiziell aus der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr übernommen. Mit diesen vier Neuübernahmen konnten im Jahr des zehnjährigen Bestehens der Kinderfeuerwehr bereits insgesamt 42 Kinder erfolgreich in die Jugendfeuerwehr übergeleitet werden - ein deutliches Zeichen für die kontinuierlich erfolgreiche Nachwuchsarbeit der Feuerwehr Wetter (Ruhr).

Weitere ausführliche Informationen um das Jubiläum "10 Jahre Kinderfeuerwehr" werden im Laufe des Jahres bekanntgegeben.

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) bedankt sich bei allen Betreuerinnen und Betreuern sowie Unterstützern, die durch ihr Engagement die Nachwuchsarbeit maßgeblich fördern und begleiten.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter Ruhr" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell