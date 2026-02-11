Polizei Düren

POL-DN: Im Kreuzungsbereich kollidiert

Nideggen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Nideggener Straße / Am Eisernen Kreuz kollidierten gestern Nachmittag (10.02.2026) zwei Pkw miteinander. Ein 55-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt.

Der Unfallverursacher, ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Kreuzau war gegen 15:10 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Straße "Am Eisernen Kreuz" in Richtung Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. Beim Versuch, die kreuzende Jülicher Straße zu geradeaus zu überqueren, kollidierte er mit dem bevorrechtigten Pkw eines 55-jährigen ebenfalls aus Kreuzau. Dieser befuhr zur Unfallzeit die Jülicher Straße in Richtung Vettweiß. Durch die Kollision mit dem querenden Pkw verletzte sich der 55-Jährige leicht und musste zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Beide beteiligten Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Die Feuerwehr Nideggen rückte zudem aus, um ausgelaufene Betriebsstoffe an der Unfallstelle zu beseitigen.

