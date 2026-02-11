PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Im Kreuzungsbereich kollidiert

Nideggen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Nideggener Straße / Am Eisernen Kreuz kollidierten gestern Nachmittag (10.02.2026) zwei Pkw miteinander. Ein 55-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt.

Der Unfallverursacher, ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Kreuzau war gegen 15:10 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Straße "Am Eisernen Kreuz" in Richtung Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. Beim Versuch, die kreuzende Jülicher Straße zu geradeaus zu überqueren, kollidierte er mit dem bevorrechtigten Pkw eines 55-jährigen ebenfalls aus Kreuzau. Dieser befuhr zur Unfallzeit die Jülicher Straße in Richtung Vettweiß. Durch die Kollision mit dem querenden Pkw verletzte sich der 55-Jährige leicht und musste zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Beide beteiligten Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Die Feuerwehr Nideggen rückte zudem aus, um ausgelaufene Betriebsstoffe an der Unfallstelle zu beseitigen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Düren
  • 11.02.2026 – 12:26

    POL-DN: Gescheiteter Diebstahl von Karnevalsvorräten - die Polizei sucht Zeugen

    Langerwehe (ots) - Noch bevor die Karnevalssaison offiziell eröffnet wurde, wollten sich bislang unbekannte Täter offenbar mit Vorräten für die "tollen Tage" versorgen. In der Nacht zu Dienstag (10.02.2026) versuchte mindestens ein Täter in größerem Stil alkoholische Getränke aus einem Kühlanhänger zu entwenden. Der Anhänger gehört einer ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 12:45

    POL-DN: Nach Verkehrsunfall verstorben

    Kreuzau (ots) - Am späten Samstagnachmittag (07.02.2026) kam es im Kreuzungsbereich der Dürener Straße / Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Gegen 17:10 Uhr befuhr ein 86-jähriger Mann aus Kreuzau die Dürener Straße aus Richtung Niederau in Fahrtrichtung Drove. Der Mann fuhr nach Angaben mehrerer Zeugen plötzlich Schlangenlinien und kollidierte zunächst mit Leitpfosten auf dem rechtsseitig ...

    mehr
