Polizei Düren

POL-DN: Kleintransporter entwendet - die Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Dienstag (10.02.2026) einen Kleintransporter aus dem Bretzelnweg. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Der Geschädigte, der gestern Morgen Anzeige auf der Wache in Düren erstattete, gab an, dass er den weißen Van am Montagabend gegen 17:00 Uhr im Bretzelnweg ordnungsgemäß geparkt hatte. Das Fehlen des Fahrzeuges hatte er am folgenden Morgen gegen 06:55 Uhr bemerkt. Bei der Anzeigenaufnahme ergaben sich jedoch Hinweise, dass sich der Diebstahl am frühen Dienstagmorgen gegen 03:00 Uhr ereignet haben könnte.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen SLE-LN 259. Im Fahrzeug befanden sich Zubehörteile für den Transport von Motorrädern.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder zur Tatzeit sonstige verdächtige Umstände im Bereich des Bretzelnweg beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Polizei Düren
