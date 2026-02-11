PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Verkehrsunfall in Kreisverkehr - eine Person leicht verletzt

Düren (ots)

Am Dienstagmorgen (10.02.2026) kam es im Kreisverkehr am Friedrich-Ebert-Platz im Bereich der Einmündung zur Schoellerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt.

Gegen 06:25 Uhr befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren die Schoellerstraße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Platz und beabsichtigte, in den Kreisverkehr einzufahren. Zeitgleich überquerte eine 22-jährige Fußgängerin aus Düren die Schoellerstraße aus Richtung Kölner Landstraße und benutzte dazu den dortigen Fußgängerüberweg. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der 60-Jährige die Fußgängerin und erfasste diese. Die 22-Jährige stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Pkw des 60-Jährigen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 3000 Euro.

