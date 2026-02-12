POL-DN: Wenn der Kinderprinz die Wache regiert - Tom II. zu Gast bei der Polizei Düren

Polizei Düren

Bevor es für ihn noch einmal in die Karnevalszüge und zu den letzten Auftritten dieser Session geht, legte der 12-jährige Dürener Kinderprinz Tom II. eine närrische Stippvisite bei der Polizeiwache Düren ein. Am Mittwoch (11.02.2025) tauschte er Orden und Zepter kurzzeitig gegen spannende Einblicke in den Polizeialltag. Mit neugierigen Fragen und viel Begeisterung ließ sich der junge Regent durch die Dienststelle führen. Dabei bekam er Einblicke in Bereiche, die Bürgerinnen und Bürger sonst nur selten zu Gesicht bekommen. Eine Gewahrsamszelle von innen zu sehen, war für ihn ebenso spannend wie das Anprobieren einer Schutzweste - deren Gewicht ihn sichtlich beeindruckte.

Auch beim Zentralen Erkennungsdienst wurde es interessant: Wie werden Fingerabdrücke genommen? Wie läuft eine erkennungsdienstliche Behandlung ab? Und warum gehören Fotos selbstverständlich dazu? Geduldig erklärten die Kollegen die einzelnen Schritte und beantworteten die Fragen des Kinderprinzen.

Der Höhepunkt des Besuchs folgte schließlich ganz im Sinne der fünften Jahreszeit: Polizeihauptkommissar Gregor Verbic überreichte Tom II. symbolisch den Schlüssel zur Wache - und damit die närrische Regentschaft über die Polizei Düren für die tollen Tage.

Zum Dank zeichnete der Kinderprinz die Beamtinnen und Beamten mit seinem Orden aus und verriet augenzwinkernd, dass er sich eine Zukunft in Uniform durchaus vorstellen könne.

Die Polizei Düren wünscht Kinderprinz Tom II. sowie allen Jecken einen fröhlichen, ausgelassenen und vor allem sicheren Straßenkarneval.

