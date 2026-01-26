Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Tätliche Auseinandersetzung

In einer psychiatrischen Klinik endete der Samstagnachmittag für einen 20-Jährigen. Zeugen hatten gegen 17.30 Uhr eine Auseinandersetzung im Uferpark gemeldet und wollten dabei auch ein Messer gesehen haben. Im Rahmen eines größeren Polizeieinsatzes mit mehreren Streifenwagenbesatzungen stellte sich heraus, dass es zuvor im Bereich der City-Passage zu einer Schlägerei zwischen vier Personen, unter anderem dem 20-Jährigen, gekommen war. Das Geschehen verlagerte sich dann in den Uferpark, wo der Heranwachsende einen Kontrahenten mit einem Messer bedroht haben soll. Während ein Messer nicht mehr aufgefunden werden konnte, wurde der 20-Jährige, der augenscheinlich deutlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand und starke Stimmungsschwankungen hatte, in Gewahrsam genommen. Aufgrund seines Gesundheitszustands wurde er in ein Fachkrankenhaus gebracht. Gegen die Beteiligten, von denen zwei bislang bekannt sind, wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Gegen einen Unbeteiligten, der im Uferpark die polizeilichen Maßnahmen fortwährend störte, musste Pfefferspray eingesetzt und dieser kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden. Er gelangt unter anderem wegen Beleidigung zur Anzeige.

Friedrichshafen

Streit artet aus

Zu zwei tätlichen Auseinandersetzungen musste die Polizei am frühen Sonntagmorgen zum Dornier-Museum ausrücken. Kurz vor 2 Uhr geriet ein 37-Jähriger mit einer Frau aneinander. Deren 43-jährige Freundin versuchte zu schlichten, woraufhin sie der Mann zu Boden gestoßen haben und die 43-Jährige kurze Zeit später den 37-Jährigen mit einer Weinflasche auf den Kopf geschlagen haben soll. Als sich der Mann kurz danach im Sanitärbereich zur medizinischen Behandlung seiner leichten Verletzungen befand, soll ein 42-Jähriger versucht haben, sich Zutritt zu verschaffen. Hierbei griff er zwei Sicherheitsdienst-Mitarbeitende an und soll dabei einen der beiden mit der Faust im Gesicht und den zweiten mit der flachen Hand auf dem Ohr getroffen haben. Während einer der Beteiligten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, wurden die anderen Leichtverletzten ambulant behandelt. Gegen die Beteiligten wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Friedrichshafen

Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung ist am späten Samstagabend ein 39-Jähriger zwischen Unterraderach und Berg von der Straße abgekommen und hat sich mit seinem Pkw überschlagen. Gegen 22 Uhr verlor der Mann auf der K 7739 in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete auf der Lagerfläche eines landwirtschaftlichen Betriebs. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da der 39-Jährige deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung zeigte und ein Vortest nicht möglich war, musste er sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Kressbronn

Pkw macht sich selbständig

Selbständig gemacht hat sich ein geparkter Pkw am frühen Montagmorgen in der Dorfstraße. Gegen 3.30 Uhr rollte das Fahrzeug, an dem offenbar weder die Handbremse angezogen noch ein Gang eingelegt war, etwa 150 Meter einen Abhang hinunter, schanzte auf die Dorfstraße und kollidierte schließlich mit einem in einer Grundstückseinfahrt abgestellten Mercedes. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von geschätzt 4.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Überlingen

Gas gegeben und Unfall verursacht

Weil er in einer Kurve offenbar zu stark beschleunigt hat, ist am Sonntagmittag ein 22-Jähriger mit einem geparkten Pkw kollidiert und hat nicht unerheblichen Sachschaden verursacht. Der BMW-Lenker befuhr gegen 12.30 Uhr die St.-Ulrich-Straße vom Auerbuckel kommend und folgte der rechts abknickenden Vorfahrt in die Schillerstraße. Hier gab er offenbar so stark Gas, dass sein Fahrzeug auf der feuchten Fahrbahn nach rechts ausbrach und in einen geparkten Seat prallte. Durch die Wucht der Kollision wurde der BMW so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Auch der Seat wurde erheblich beschädigt. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Markdorf

Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Zu einem ausgelösten Rauchmelder wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Samstagabend kurz nach 19 Uhr ins Mühlöschle alarmiert. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein Wohnungsinhaber offenbar einen Topf mit Essen auf dem Herd vergessen, der zu einer erheblichen Rauchentwicklung führte, woraufhin der Rauchmelder bestimmungsgemäß auslöste. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Haus unverletzt verlassen, die Feuerwehr beförderte den Kochtopf ins Freie und löschte ihn ab. Der Sachschaden fällt eher gering aus, verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand.

