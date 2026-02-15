PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen

Düren Langerwehe (ots)

Am Wochenende (13.02. bis 15.02.2026) hat die Dürener Kriminalpolizei in zwei Fällen die Ermittlungen aufgenommen, nachdem in Wohnhäuser eingebrochen wurde.

Im Dürener Stadtgebiet meldeten sich die Bewohner eines Einfamilienreihenhauses aus der Dechant- Vaßen- Straße, nahe des Konrad- Adenauer- Parks, bei der Polizeileitstelle in Düren. Sie hatten am Samstag, 14.02.2026 gegen 17:30 Uhr das Haus verlassen. Gegen kurz nach 19 Uhr kehrten sie nach Hause zurück und stellten fest, dass die Scheibe einer rückwärtig gelegenen Terrassentüre offensichtlich eingeschlagen wurde. In den Wohnräumen wurden einige Schubladen sowie Schränke auf der Suche nach Diebesgut durchsucht.

In Langerwehe- Neu Pier wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Franz- Engels- Straße Opfer eines Einbruches. Diese hatten ihr Haus am Samstag, 14.02.2026 gegen 18:00 Uhr verlassen und bemerkten gegen 20:00 Uhr, dass in einem Raum Schränke geöffnet und durchwühlt wurden. Offensichtlich hatte sich mindestens eine unbekannte Person Zutritt zum rückwärtig gelegenen Garten des Hauses verschafft, welcher mit einem Zaun umfriedet ist. Hier konnte eine aufgehebelte Terrassentüre festgestellt werden, welche offensichtlich als Einstieg diente.

In beiden Fällen können zur Tatbeute noch keine Angaben gemacht werden.

Kräfte der Kriminalwache erschienen an beiden Tatorten. Sie sicherten Spuren und fertigten entsprechende Strafanzeigen. Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können oder sonstige verdächtige Beobachtungen an den Tatorten oder in deren Umfeld gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Düren unter 02421-9490 oder unter poststelle.dueren@polizei.nrw.de zu melden.

Polizei Düren
