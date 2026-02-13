Polizei Düren

POL-DN: Pkw gegen Hauswand - Vier verletzte Personen an Weiberfastnacht

Düren (ots)

Am Donnerstagabend (12.02.2026) kam es im Einmündungsbereich der Euskirchener Straße / Am Adenauerpark zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. In der Folge geriet eines der Fahrzeuge ins Schleudern und prallte gegen eine Hauswand und einen Stromkasten. Vier Insassen wurden verletzt und ein parkendes Fahrzeug beschädigt.

Gegen 21:20 Uhr befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Düren die Euskirchener Straße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Platz. Mit im Pkw befand sich eine 19-jährige Frau aus Düren. Vor ihr befuhr zeitgleich ein 18-jähriger Mann aus Düren die Euskirchener Straße in die gleiche Richtung. Ein weiterer 18-jährigter Mann befand sich auf dessen Beifahrersitz.

Die 18-Jährige beabsichtigte, nach links in die Straße "Am Adenauerpark" einzubiegen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen vernahm sie zu spät, dass der vorausfahrende Pkw-Führer das gleiche beabsichtigte und sein Fahrzeug für den Abbiegevorgang verlangsamte. Es kam zur Kollision der beiden Pkw, woraufhin die junge Frau die Kontrolle über ihren Pkw verlor und gegen eine Hauswand und einen Stromverteilerkasten schleuderte. Kunststoffteile des Verteilerkastens wurden durch die Wucht des Aufpralls gelöst und beschädigten dadurch einen in der Nähe parkenden Pkw.

Durch den Unfall wurden die 18-jährige Fahrerin schwer und ihre Beifahrerin leicht verletzt. Der Fahrer des vorausfahrenden Pkw sowie dessen Beifahrer wurden jeweils leicht verletzt. Alle vier Insassen wurden jeweils mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich keinerlei Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum der Fahrzeugführer.

Um eine Gefährdung der Bewohner des betroffenen Hauses auszuschließen, prüften THW und Feuerwehr die Statik des Gebäudes, konnten aber letztlich Entwarnung geben. Zu Einschränkungen der Stromversorgung kam es nicht.

An den beteiligten Fahrzeugen, der Fassade des Mehrfamilienhauses sowie an dem Verteilerkasten entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 55.500 Euro.

